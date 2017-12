Platja d'Aro contractarà un préstec de tres milions per pagar inversions

L'equip de govern de Castell-Platja d'Aro portarà al ple de demà l'aprovació del pressupost municipal per a l'any que ve. El capítol d'ingressos puja a 30.531.420 euros, mentre que el de les despeses és de 30.040.320, una diferència que genera un superàvit de 491.100 euros que es destinaran al fons de reposició del clavegueram.

Respecte a les xifres del pressupost aprovat per aquest 2017, els ingressos previstos per al 2018 són un 6,12% superiors, mentre que les despeses s'incrementen per a l'any que ve un 6,19% respecte dels comptes municipals per aquest any.

Quant a les inversions, la xifra és de 51.570.744 euros, una quantitat distorsinada ja els darrers exercicis per la presència de les obres d'urbanització de Mas Nou-Mas Semí, que tenen un import de 35.787.353 euros.

Respecte d'aquest projecte, que ja fa diversos anys que s'arrossega al capítol d'inversions, la seva execució s'allargarà tres o quatre anys, ha concretat el batlle, Joan Giraut, que ha afegit que la voluntat de l'Ajuntament és que el 2021 estigui enllestida. De moment, l'Ajuntament ja executa un projecte de característiques similars, però de dimensions més reduïdes: la urbanització de Mont d'Aro, la qual serà seguida després per la intervenció a Los Pinos, ha recordat Giraut.

Quant al finançament de les inversions, 41.315.899,80 euros provenen de quotes d'urbanització i contribucions especials; 255.495 són de subvencions; 115.000 euros de la quota del servei d'aigua; 491.100 euros de la taxa de clavegueram destinada al fons de reposició; i 9.393.249,20 euros són d'aportació municipal.

Giraut ha detallat que els diners per a inversions provinents de l'Ajuntament surten de la venda de patrimoni (6.372.249,20 euros) i d'un préstec que concertarà l'any que ve de 3.021.000 euros. Amb la contractació d'aquest crèdit, l'Ajuntament preveu tancar l'exercici del 2018 amb 22.054.471,37 euros de deute, fet que representa un ràtio del 72,24% sobre els ingressos liquidats l'exercici anterior, és a dir, el del 2017. Si el percentatge d'endeutament arribés al 75%, l'Ajuntament es veuria obligat a demanar autorització a la Generalitat per poder sol·licitar un altre préstec.

El batlle ha concretat que calcula tancar l'exercici del 2017 amb un superàvit de gestió de quasi 2,8 milions d'euros que es destinarà a inversions –l'import que s'afegeixi es restarà de la venda de patrimoni–. Una part de la liquidació dels comptes municipals d'enguany també es destinarà a ampliar la partida de pressupostos participatius, els primers que es faran al municipi oberts a la presència de tots els veïns.

L'alcalde ha concretat que l'àrea de Participació de l'Ajuntament ja té una partida de 50.000 euros destinada al procés participatiu per escollir-ne el seu destí, però la voluntat és ampliar-la amb part del romanent d'aquest 2017.