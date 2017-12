La Sindicatura de Comptes rectifica el romanent de la Bisbal del 2015

La Sindicatura de Comptes de Catalunya va publicar ahir un informe de fiscalització de l'estat del romanent de tresoreria de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà corresponent a l'exercici 2015 i ha conclòs que hi ha una diferència de 336.391 euros entre la xifra que va quantificar la corporació –1.525.371 euros– i la que ha calculat l'ens fiscalitzador –1.188.980 euros–. També ha trobat altres elements que considera que l'Ajuntament hauria de canviar en la gestió econòmica, com ara que no sigui l'empresa concessionària del servei d'abastament d'aigua, Sorea, la que cobra els rebuts del servei, sinó que els ha d'ingressar l'Ajuntament i, després, pagar el que toca a l'empresa. L'informe es pot consultar al web de la Sindicatura de Comptes.

L'alcalde, Lluís Sais, va manifestar que, amb l'àrea d'Intervenció, hauran d'analitzar les observacions i recomanacions que fa la Sindicatura i posar-les en marxa i si l'excés de romanent de tresoreria que s'ha detectat tindrà alguna repercussió en els pressupostos posteriors. En tot cas, ha concretat respecte del romanent que la liquidació del pressupost municipal és una tasca tècnica de l'àrea econòmica, sense participació política, i que la feina d'Intervenció és «molt complicada» ja que, per exemple, la normativa pot canviar d'un dia per un altre.



Correcció

També ha destacat Lluís Sais que «el to del dictamen de la Sindicatura de Comptes no és contundent, sinó de correcció», en el sentit que tampoc proposa cap mesura més enllà d'algunes recomanacions ni ho interpreta com una estirada d'orelles als responsables tècnics de l'àrea.

El tema econòmic és sensible a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà i motiu de llargues discussions entre l'alcalde i el portaveu d'Independents per la Bisbal-PSC, Òscar Aparicio, que fou regidor d'Hisenda fins el 12 de juny d'aquell 2015 –després va entrar el govern encapçalat per Sais–. El socialista va coincidir amb el batlle que les conclusions de la Sindicatura són més de caràcter tècnic que polític, però aposta perquè l'Ajuntament de la Bisbal convoqui la plaça de Tresorer –actualment hi ha una persona que realitza aquesta funció però que no ha superat cap oposició ni és habilitat nacional, va concretar Aparicio, que va afegir que el mandat passat va convocar-la però va quedar deserta.

L'aspecte que més destaca l'informe de la Sindicatura és l'excés de 336.391 euros que comptabilitza en el romanent de tresoreria –que són els diners que l'Ajuntament té a la caixa, més tot el que ha de cobrar, menys el que ha de pagar– del 2015. Llegint l'informe, Aparicio interpreta que la Sindicatura ha descomptat factures que estaven pendents de cobrar, però que pel temps que havia transcorregut ja havien prescrit.

Pel que fa al tema del cobrament dels rebuts de l'aigua per part de Sorea –una companyia amb qui l'Ajuntament ja ha tingut la problemàtica de la renovació de la concessió, la qual ha estat declarada nul·la i se li vol rescindir el contracte–, Lluís Sais va concretar que es revisarà ara que hi ha altres assumptes de l'aigua sobre la taula, com ara la municipalització del servei.