Els veïns de Santa Cristina voten les deu propostes del pressupost participatiu

Una quarantena de veïns de Santa Cristina d'Aro han triat les deu propostes del pressupost participatiu que s'han d'incloure en el pressupost municipal de l'Ajuntament. El primer de la tria, organitzada per l'àrea de Participació Ciutadana, ha estat el cinefòrum, amb 31 vots. Les altres eleccions, segons la votació, han estat: arranjament del pati de la biblioteca; buscar alternatives al pesticida RONDUP per eliminar les males herbes en el municipi; evitar el col·lapse de cotxes els diumenges i festius al carrer Salvador Dalí i adjacents així com limitar la circulació de camions i autobusos; programació de sortides literàries en bus; senyalització advertint els vianants, punts d'aigua/fonts cada cinc quilòmetres i papereres al carril bici; espai per a ludoteca municipal; accions per limitar els excrements dels gossos a la via pública; condicionar un pis per a urgència social, i posar en marxa una bibliopiscina, ha informat l'Ajuntament.

«Dues de les propostes (2 i 9) comporten un cost econòmica important, mentre la resta és més de gestió», ha recordat la regidora de Participació Ciutadana, Sònia Pujol, que ha afegit: «Aquestes dues accions ja es preveuran en el pla d'inversions del 2018». A més, la regidora ha assenyalat que dels altres 13 projectes de la proposta presentada pel Consell de Ciutadania sobre un total inicial de 43 que varen sorgir en les diverses assemblees fetes respecte a això, algunes també es faran o ja s'han fet, com ha estat el cas dels canvis a la ruta de la rua de Halloween. «Era com una pluja d'idees», ha recordat la regidora. L'àrea de Participació Ciutadana ja està treballant per millorar el procés de votació a través de la pàgina web. De cara a noves votacions, només es demanarà el DNI i la data de naixement, sense necessitat d'identificar-se a través d'un correu electrònic.