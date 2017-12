L'Estartit confiarà la seguretat de la zona d'oci nocturn a una empresa

L'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit convocarà un concurs públic per escollir l'empresa de seguretat privada que l'estiu que ve realitzarà la vigilància a la zona de bars d'oci nocturn de la localitat, a la plaça del Timó. El president de l'ens descentralitzat, Genís Dalmau, ha explicat que el servei d'aquest estiu passat s'havia contractat per urgència, una fórmula que no repetirà l'organisme per no incórrer en una presumpte contractació irregular atès que ja serà el segon any que hi haurà aquest pla de seguretat especial. Per convocar el concurs al més aviat possible, l'EMD demanarà ja a la Generalitat l'autorització per poder dur a terme aquest servei.

Genís Dalmau ha comentat que la voluntat per la segona edició del pla de seguretat especial a la plaça del Timó és que arrenqui per Sant Joan de l'any que ve i finalitzi a finals del mes d'agost. Quant a l'horari en què es durà a terme, el president de l'ens descentralitzat ha concretat que començarà a les dues la matinada i es tancarà a dos quarts de sis –aquest estiu, el dispositiu començava a les dotze de la nit i finalitzava a les quatre de la matinada, i els caps de setmana s'allargava mitja hora més.

A finals del passat estiu, Dalmau va fer una valoració positiva de la primera experiència d'aquest pla de seguretat que es va desenvolupar durant els mesos de juliol i agost. La finalitat d'aquest pla de seguretat és millorar la convivència ciutadana durant les franges horàries d'esbarjo nocturn –el president ha concretat que el dispositiu, que es repeteix cada dia, es tancarà més tard per coincidir amb el moment en què clausuren alguns dels establiments nocturns. Aquest servei de vigilància va ser contractat per l'Entitat Municipal Descentralitzada, si bé van ser els establiments d'oci nocturn de la plaça del Timó els que van pagar el servei.

Aquesta zona de l'oci nocturn de l'Estartit és objecte de diferents actuacions en el darrers temps per millorar la seva consideració. Així, a més del servei de seguretat privada que es va posar en marxa l'estiu passat, es va realitzar un estudi de sonometria del sector per veure quines mesures cal aplicar per reduir l'impacte sonor que generen els establiments i clients que s'asseuen a les terrasses i, d'aquesta manera, no molestar el descans de veïns.