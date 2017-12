Palafrugell L'alcalde desitja bones festes als usuaris de la residència

Com ja és tradicional al voltant d'aquestes dates una representació dels regidors del consistori de Palafrugell, encapçalats per l'alcalde, Josep Piferrer, han realitzat la visita institucional a la residència Palafrugell Gent Gran i l'Asil per tal de desitjar unes bones festes nadalenques a la gent gran del municipi. Durant la visita s'ha fet entrega a cadascun dels usuaris d'un regal personalitzat, acompanyat d'una postal nadalenca amb la imatge del municipi. La residència Palafrugell Gent Gran va entrar en funcionament el 28 de novembre de 2009 i disposa d'unes 200 places residencials i 40 diürnes. D'altra banda, l'Asil té, actualment, més de 60 usuaris i està gestionat per set religioses.