Plega la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Begur

La segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Begur, portaveu de l'equip de govern i delegada de les àrees de Cultura, Ensenyament i Joventut, la republicana Maite Martín, ha decidit renunciar del càrrec de regidora de Junts per Begur i Esclanyà-ERC al·legant motius personals. De la renuncia, que ha estat acceptada per l'alcalde i company de grup municipal, Joan Loureiro, se'n va donar compte en el darrer punt de l'ordre del dia del ple d'aquest dimarts i ja es va proposar el nomenament de la nova regidora per cobrir la vacant, Mònica Martínez, que és la següent membre de la candidatura, on ocupava el quart lloc.

En l'escrit de la renúncia, Martín va agrair la confiança de la gent en votar-la, com també als treballadors de l'Ajuntament i a tots els regidors begurencs. «El temps passat amb vosaltres ha estat de gran aprenentatge», va recordar la ja exregidora. Abans del ple, els regidors del govern li van regalar un ram de flors. I al final, va haver-hi el minut de silenci per manifestar el rebuig del consistori als empresonaments de membres del Govern i dels presidents de l'Assemblea i Òmnium. Maite Martín va entrar a l'Ajuntament de Begur com a número dos de la candidatura de Junts per Begur i Esclanyà-ERC. En les eleccions municipals anteriors, les del 2011, Martín havia estat la cap de llista d'ERC, però no va entrar al consistori.