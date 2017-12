Detenen una família d'Ullà que distribuïa marihuana internacionalment enviant-la per correu ordinari

Els Mossos d'Esquadra han detingut una família d'Ullà (Baix Empordà) que distribuïa marihuana a nivell internacional enviant-la per correu ordinari. Els arrestats, que cultivaven ells mateixos les plantes, posaven la droga en bosses termosegellades perquè no fes olor i no despertés sospites. Contactaven amb els compradors a través d'Internet i sempre, abans d'enviar les comandes, demanaven que els paguessin la marihuana per avançat. Segons subratlla el cap de l'ABP de la Bisbal d'Empordà, l'inspector David Puertas, se sospita que en les darreres setmanes la família havia arribat a fer més de 300 enviaments. Entre d'altres, els sobres tenien com a destí diferents països d'Europa, Sud-àfrica, Malàisia o el Canadà. Durant l'escorcoll a casa dels detinguts, la policia va trobar-hi fins a 60 quilos de marihuana. Després de passar davant del jutge, els tres arrestats han quedat en llibertat provisional

L'avís que va posar els Mossos d'Esquadra sobre la pista va venir, precisament, de l'oficina de Correus de Torroella de Montgrí (Baix Empordà). A mitjans de novembre, els seus treballadors van alertar la policia que havien interceptat fins a 66 sobres amb contingut sospitós.

Els Mossos van examinar-los i van descobrir que tots ells contenien marihuana. La droga, però, no feia olor, perquè estava posada dins de diversos sobres termosegellats. Un a dins de l'altre, de manera totalment hermètica. Els agents van obrir una investigació i, a partir d'aquí, els Mossos van posar el focus damunt d'una família d'Ullà que havia fet diverses compres inusuals de segells (tots ells, amb un distintiu característic).

Aquest dimarts, els Mossos van fer una entrada al domicili del sospitosos. Allà, van arrestar-hi els tres integrants de la família (una matrimoni i el seu fill). Tenen entre 22 i 61 anys. Es dedicaven a distribuir marihuana arreu del món fent servir el correu ordinari.

El cap de l'ABP de la Bisbal d'Empordà, l'inspector David Puertas, concreta que la mateixa família cultivava la droga. Contactaven amb els seus clients per Internet i, abans de fer cap enviament, s'asseguraven que rebien els diners per avançat.

"Posaven la marihuana en una centrifugadora, per destriar aquella que tingués més qualitat, i la introduïen als sobres", concreta Puertas. Després, anaven fins a l'oficina i l'enviaven com si es tractés d'una carta més. A més dels 66 sobres, des de Correus també se n'han localitzat fins a 177 més; tots ells, amb marihuana a dins.

De totes maneres, Puertas concreta que els investigadors sospiten que, durant les darreres setmanes, la família n'hauria arribat a enviar més de 300. "Tant arreu de Catalunya i de l'Estat com a nombrosos països de tot el món, perquè entre els sobres que hem intervingut n'hi ha amb adreces de tot Europa, Sud-àfrica, el Canadà o Malàisia", explica el cap de l'ABP de la Bisbal d'Empordà.



Armes i 60 quilos de marihuana

A l'entrada i escorcoll al domicili d'Ullà, la policia hi va trobar fins a 60 quilos de marihuana (cadascun dels quals es calcula que té un valor de 1.650 euros al mercat negre). Els Mossos d'Esquadra també van comprovar com la plantació que cultivaven els sospitosos xuclava corrent elèctric de manera fraudulenta.

Durant el registre, la policia va comissar una màquina centrifugadora, una termosegelladora, dues pistoles (una de les quals d'aire comprimit i l'altra, de bales) i diversos esprais de defensa, apart de sobres i altres objectes.

Els Mossos d'Esquadra van detenir la família per un delicte contra la salut pública, un de defraudació de fluid elèctric i un de tinença il·lícita d'armes. Després de passar davant del jutge, han quedat en llibertat provisional.



Investigació oberta

El cap de l'ABP de la Bisbal d'Empordà explica que la investigació no es dona per tancada. Entre d'altres, perquè s'estan intentant recuperar tots els enviaments de droga que havien fet els detinguts. "Pensem que la família ja feia una temporada que es dedicava a enviar marihuana amb aquest modus operandi", concreta Puertas.

L'inspector també diu que els ha sobtat la manera com venien la droga, perquè fins ara no tenien constància d'aquest sistema. Puertas explica que, durant la investigació, els agents inspeccionaran també el contingut dels ordinadors i altres equips informàtics que s'han comissat als detinguts, amb l'objectiu de seguir els enviaments de la droga.