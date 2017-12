Troben mort un exemplar adult de dofí ratllat a la platja de l'Illa Roja de Pals

La Xarxa de rescat de Fauna Marítima de Catalunya ha trobat mort aquest dijous un exemplar de dofí ratllat a la platja de l'Illa Roja de Pals (Baix Empordà). L'exemplar, d'edat adulta i mida mitjana, hauria mort mar endins i la corrent marina l'hauria arrossegat. Els tècnics ho contemplen ja que l'han trobat a la zona sud del golf de Pals, on la corrent el podria haver arrossegat un cop mort. El dofí ratllat (Stenella coeruleoalba) és l'espècie de cetaci més habitual que es pot trobar al litoral català i està protegida però no amenaçada d'extinció.

Aquest exemplar en concret hauria mort fa entre una i tres setmanes i això suposa que no se li pugui fer la necròpsia pel seu avançat estat de descomposició. Amb aquest animal, ja són 38 els cetacis que la Xarxa de Fauna Marítima ha rescatat a les costes catalanes en tot aquest any, la majoria dels quals ja eren morts. Una xifra semblant a les que s'estan registrant des del 2015 i que no fa pensar que hi hagi canvis en l'ecosistema marí, segons apunten des de la conselleria de Territori i Sostenibilitat.

