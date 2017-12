S'amplia el cementiri de Begur amb 69 nínxols per fer front al dèficit de tombes

El cementiri de Begur s´amplia amb la construcció de 69 nous nínxols davant l´actual dèficit de fosses, ja que actualment en queden una vintena de lliures. Els nous nínxols es fan davant per davant dels que ja es van fer el 2006 i que es van concretar en 69 nínxols i 24 columbaris. La nova ampliació l´està executant l´empresa Aufuce per 58.779 euros, segons acord de la junta de govern. L´ampliació del cementiri és una de les inversions programades en el pressupost municipal del 2018. A més, el pressupost també compta amb una partida de 15.000 euros per realitzar millores al cementiri d´Esclanyà.

Aquesta segona ampliació es concreta a fer pròpiament els nínxols, perquè en la primera fase, en la del 2006, ja es van fer les tasques de moviments de terra, la construcció del mur de contenció a la part baixa, el condicionament de l´accés i el tancament de l´ampliació.

Respecte a la vegetació existent a la zona d´ampliació, sis alzines sureres i balandres, aquests s´han reubicat en altres espais. Així, de les sis sureres, quatre s´han replantat a la placeta de davant el cementiri i les altres dues, a dins el nou giratori de la cruïlla d´Aiguablava. Respecte als balandres, s´han ubicat a la façana que dona a la zona verda de l´entrada.