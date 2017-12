Ullà renovarà la cara dels blocs de pisos de la Roqueta amb el Pla de Barris

L´Ajuntament d´Ullà engega l´actuació 2.2 de reparació de façanes dels edificis de la Roqueta, dins el camp 2 del projecte de Pla de Barris, cofinançat pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. La Roqueta està formada per sis blocs amb un total de 12 escales composades per 187 habitatges i cinc locals comercials. L´actuació, amb un pressupost màxim de 282.665 euros suposarà per als propietaris una subvenció del 75% del total del cost. Posteriorment, i també dins del Pla de Barris, es farà la millora de la zona nord de la Roqueta, que afectarà el vial, el parc infantil i els aparcaments. «Estic molt content de millorar la Roqueta, més quan fa temps que hi estàvem treballant, i esmenar així un dèficit històric», ha recordat l´alcalde, Josep López.

El dissabte 9 de desembre es va dur a terme una jornada participativa amb les propietaris de la Roqueta on, després d´una explicació de l´obra que comportarà reparar les façanes –amb una capa de llana de roca a les cares nord per evitar humitats i condensacions als immobles, reordenar el cablejat extern de companyies i pintar-les, entre d´altres millores–, es va passar a la votació dels colors de façana sobre tres propostes, amb la presència d´una cinquantena de veïns, alguns dels quals portaven vots cedits per altres veïns, arribant a la setantena.

Les obres s´han iniciat aquest mes de desembre per part de l´adjudicatària de l´obra, que és una empresa del municipi, Jordi Figueras. S´ha començat per la neteja de façanes i tapant les ventilacions existents per tal de poder injectar l´aïllant. I, de cares a l´any vinent, les accions passaran per col·locar la llana de roca, tapar les esquerdes i pintar els edificis, entre d´altres. Val a dir que la composició de la façana tindrà a alçada de la planta baixa una tonalitat més fosca perquè sigui més sofert.

D´altra banda, durant el mes de gener, l´Ajuntament preveu adjudicar un altre gran projecte a la Roqueta que també forma part del Pla de Barris. Aquest segon projecte, amb un pressupost inicial de 135.623 euros, es concreta en la rehabilitació de la zona nord de la Roqueta. En concret, preveu reformar el Camí Vell de Torroella, amb un carril bici que connecti amb el de Torroella, 36 places d´aparcament i una nova ubicació de la zona de contenidors. A més, amplia la zona de jocs infantils, creant al seu entorn un espai verd arbrat. «L´objectiu del projecte és millorar la qualitat de vida i la seguretat dels usuaris», ha dit l´alcalde. Paral·lelament, l´Ajuntament està negociant per aconseguir una finca del costat per condicionar-la com aparcament, amb més de 50 noves places. I, també, amb empresaris per enllestir la millora de la pavimentació de tot el vial, fins al giratori de la Cooperativa.