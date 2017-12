El de la restauració és el negoci que més abunda al municipi de Platja d'Aro, amb un 24% del total

El Pla per a la millora i l'impuls del comerç del municipi de Castell-Platja d'Aro, que promou l'Ajuntament en col·laboració amb el sector privat per disposar d'un nou model comercial més modern, professionalitzat i atractiu, ha revelat que el negoci de la restauració és el que més abunda a Platja d'Aro, i no gaire lluny hi ha el de botigues de roba i complements personals.

Per a l'elaboració d'aquest Pla de comerç s'ha fet un treball previ de visualització ocular de les principals magnituds comercials, la investigació qualitativa (entrevistes a comerciants i reunions amb l'equip tècnic de l'Ajuntament) i quantitativa (enquestes a professionals, consumidors finals i anàlisi comercial). I aquesta anàlisi ha permès conèixer dades sobre els hàbits de compra dels consumidors en productes diversos i segons l'àmbit del territori (galeries, passeig Marítim o nuclis).

Així, segons consta en l'article publicat en el 19è Butlletí d'Informació Municipal, l'oferta comercial a Platja d'Aro disposa de quasi 800 negocis, un 24% dels quals estan dedicats a la restauració.

En segon lloc, se situen els comerços d'equipament personal amb un 22% del total. Els establiments coneguts com a quotidià alimentari suposen un 9%.

L'estudi posa de manifest que la concentració de comerços se situa a les avingudes de s'Agaró i Cavall Bernat, a les galeries Neptuno, Sant Lluís i Albatros, als carrers propers i al Parc d'Aro, amb grans superfícies comercials i d'oci.

Pel que fa a Castell d'Aro, l'activitat comercial se centra a l'avinguda de la Platja, amb una trentena d'establiments, oberts tot l'any, i sobretot dedicats a les «compres de primera necessitat», detalla la revista.

Pel que fa a s'Agaró, l'oferta es focalitza a l'avinguda de Platja d'Aro i en dos carrers propers amb 50 establiments, alguns dels quals de temporada. En aquest sentit, el 33% estan dedicats a la restauració, mentre que un 15% són de quotidià alimentari.

Arran de l'estudi realitzat i les fortaleses i debilitats analitzades, les línies estratègiques plantejades són millorar la imatge dels locals que no tenen activitat i fomentar-ne l'ocupació, condicionar els espais públics de manera amable, accessible i singular i, així mateix, la instal·lació d'una senyalització d'aproximació, informació i connexió dels espais comercials.