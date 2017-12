Els pous de la Bisbal no fan net de l'herbicida que contamina l'aigua

L'aigua dels pous que abasteixen els municipis de la Bisbal d'Empordà i Forallac no fa net de la presència en excés d'un herbicida, el carbendazim, que en l'analítica d'aquest mes de desembre torna a superar, per poc, el límit legal que estableix la normativa espanyola.

Aquesta contaminació és abans de sotmetre l'aigua al tractament dels filtres de carbó actiu. Un cop fet aquest procés, l'excés desapareix i l'aigua és potable. La regidora de Medi Ambient, Gemma Pascual, apunta que el rebrot del fitosanitari podria deure's a la sequera que hi ha, que redueix el nivell d'aigua dels pous, cosa que incrementa la concentració dels herbicides.

Un element que ja va posar sobre la taula un tècnic assessor de la Junta d'usuaris d´Aigües del Baix Ter per explicar l'episodi de contaminació dels pous l'agost de l'any passat, quan l'excessiva presència de dos altres herbicides –diuró i terbutilazina– va obligar l'alcalde de la Bisbal Lluís Sais a emetre un ban on alertava que l´aigua de l'aixeta no era potable.

Una situació que es va arreglar amb la contractació de dos filtres de carbó actiu, els quals segueixen funcionant per garantir que l´aigua dels pous sigui potable quan arriba als usuaris. Aquesta solució, en tot cas, es plantejava provisional fins que l'ACA, la Junta d´Aigües i els dos ajuntaments n´acordessin una de definitiva.

La concentració detectada de carbendazim en l'analítica d'aquest mes és de 0,115 micrograms per litre, lleugerament superior als 0,1 micrograms per litre que la legislació espanyola estableix com a límit perquè l´aigua sigui apta per al consum.

D'aquesta manera, la contaminació torna als pous de la Bisbal i Forallac després que des del mes de maig aquest herbicida no superés els 0,1 micrograms per litre (el maig, era de 0,067; el juny, inferior a 0,025; el juliol, de 0,072; i el novembre tornava a estar per sota dels 0,025, sempre segons les analítiques prèvies a passar l´aigua pels filtres de carbó actiu). Aquest herbicida va ser detectat en excés a principi d´aquest any en una concentració de 0,3 micrograms per litre.



Diuró en creixement

Aleshores, les concentracions de diuró i terbutilazina estaven per sota dels 0,1 micrograms per litre, i així segueixen. Si bé el diuró presenta en la darrera analítica una concentració de 0,088 micrograms per litre, i el novembre era de 0,079, s´ha de tenir en compte que aquestes dades són de les analítiques que es fan a l'aigua dels pous.

Les que es fan de l´aigua de boca, un cop passat el procés de filtratge, presenten uns resultats de concentració aptes per al consum.