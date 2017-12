La Generalitat ven l'hotel Panorama dels Anlló de Sant Feliu per 1,86 milions

L'Estat ha autoritzat la Generalitat a vendre l'antic hotel Panorama de Sant Feliu de Guíxols a una societat gironina per 1,86 milions d'euros. L'edifici és la joia de la corona de l'herència intestada dels germans Anlló. En aplicació de l'article 155, corresponia al govern espanyol donar el vistiplau a l'operació. Segons recull el BOE i el DOGC, el comprador és la societat Gestim Assessors Financers SL, que adquirirà el Panorama per venda directa després que la subhasta de l'hotel quedés deserta. L'alcalde de Sant Feliu, Carles Motas, confia que aviat es pugui constituir «el Govern legítim» per començar a repartir els diners del llegat –Motas tenia el compromís verbal per part de Patrimoni de la Generalitat que el municipi rebria allò que s'ha ingressat fins ara, tot i que l'herència encara no s'hagi venut del tot–.

Com ja va passar abans amb altres propietats del llegat, la Generalitat en va obrir la via de la venda directa després que la subhasta de l'edifici –que es va fer al juliol– quedés deserta. Ara, però, ha estat l'Estat qui ha donat llum verda a la compra. Ho ha fet en aplicació del 155, perquè la intervenció de la Generalitat obliga que sigui la Moncloa qui autoritzi el tràmit. Segons publicaven ahir els dos butlletins oficials, un cop s'hagi completat l'operació, l'antic Panorama passarà a mans de Gestim Assessors Financers SL, una empresa que ofereix serveis d'intermediació financera, es dedica a activitats d'hostaleria i espectacles i també és promotora immobiliària.

Comprarà l'hotel per 1.869.000 euros; és a dir, el mateix preu amb què el Panorama va sortir a subhasta. Aleshores, arran del fet que quedés deserta perquè ningú va presentar cap oferta, la Generalitat ja va determinar que el preu de la venda directa seria el mateix que el de la subhasta –l'import d'1.869.000 euros és 44.000 euros superior al que es va determinar tres anys enrere, quan la primera subhasta de l'immoble es va suspendre per problemes registrals, els quals van demorar que sortís a la venda–.



Més places hoteleres

Per la seva part Motas ha assegurat que el tràmit permet tancar etapes d'un procés que ja s'ha convertit en «etern» (perquè ja fa quinze anys que els germans Anlló van morir). A més, subratlla que la venda del Panorama –un edifici que fa 3.768 metres quadrats– permetrà que la ciutat sumi noves places hoteleres. «Qui el compri l'ha de destinar a hotel, perquè aquest és l'ús que té la finca», ha concretat l'alcalde. «Caldrà fer-hi una rehabilitació a fons, però estem contents perquè sabem que, en un futur, Sant Feliu de Guíxols disposarà d'un nou establiment hoteler», ha afegit.

Descomptant el Panorama, que ara ja té comprador, encara hi ha diverses finques pendents de vendre. En concret, els antics hotels Rex II, Regente i Mediterraneo (que el consistori vol destinar a pisos socials) i una casa al carrer Mossèn Jacint Verdaguer. En tot cas, està per concretar si el Mediterráneo es destinarà a pisos socials, tal i com diu l'Ajuntament que va acordar amb la Generalitat.