Palafrugell restaurarà la torre de Can Mario per reobrir-la al públic

L'Ajuntament de Palafrugell actuarà a la torre de Can Mario per restaurar-la i fer-hi una actuació de conservació preventiva. Aquesta intervenció, ha explicat l'alcalde Josep Piferrer, forma part de les inversions financerament sostenibles que l'Ajuntament executarà l'any que ve i que també inclouen la rehabilitació de l'antic Museu del Suro per destinar-lo al desenvolupament d'arts escèniques al municipi. La licitació dels dos contractes d'obres van aparèixer en el Butlletí Oficial de la Província d'aquest divendres i sumen una important xifra de diners. Per un costat, la restauració de la torre de Can Mario puja, amb el 21% d'IVA, a 180.000 euros, mentre que les obres d'adeqüació de l'antic Museu del Suro ascendeixen, en el pressupost de licitació, a 899.729,82 euros.

Piferrer ha explicat que la torre de Can Mario es troba tancada des del passat mes de setembre com a conseqüència del deteriorament de l'estructura metàl·lica que cobreix el dipòsit, que es troba oxidada i n'han caigut trossos petits. Quant a l'estructura, el batlle ha detallat que es troba en bon estat. En tot cas, l'actuació que s'hi farà serà integral. La intervenció ja serà l'any que ve, de manera que es pugui reobrir aquesta construcció emblemàtica de Palafrugell, s'hi pugui accedir i es pugui conèixer gràcies al centre d'interpretació de la torre que hi ha en el seu túnel d'accés, actualment clausurat.

Quant a l'antic Museu del Suro, el batlle ha comentat que la rehabilitació de l'edifici, que anteriorment havia estat, entre d'altres, una escola d'arts i oficis, un institut i una biblioteca, ha de servir per acollir els projectes d'arts escèniques que sorgeixin al municipi. I el primer d'ells és l'associació ACTUA, que fa anys que espera aquest nou equipament per desenvolupar la seva tasca en condicions. Piferrer ha concretat que disposaran d'una sala per guardar-hi el material i vestuari, alhora que hi haurà dues sales més perquè puguin assajar, a més de poder-les combinar amb altres grups, com dansaires.

L'alcalde de Palafrugell ha afegit que, a més de donar sortida a les necessitats de l'Aula de Teatre i ACTUA, que l'han reivindicat, l'habilitació de l'antic Museu del Suro per a aquesta finalitat també ha de permetre descongestionar l'ocupació que actualment té el teatre municipal.