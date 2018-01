Més de 300 nedadors en el primer bany de l'any a la platja de Sant Feliu

Més de 300 persones van participar ahir en la primera remullada de l'any a la platja de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta capbussada, iniciada fa més de vint anys per un grup d'amics, s'ha convertit ja en una tradició que atrau gent d'arreu de les comarques gironines i de fora.

Aquest 2018, el participant més jove d'entre els inscrits era un nadó de mesos, mentre que el més gran era una dona de 81 anys. Amb vent de garbí i uns 13ºC de temperatura de l'aigua a la una del migdia, els nedadors van agrair el sol i es van acabar de recuperar amb xocolata calenta, coca i caldo.

Una de les novetats d'enguany va ser una foto de família abans de la remullada per immortalitzar la proesa

Els participants del primer bany de l'any a la platja de Sant Feliu de Guíxols van voler donar la benvinguda al 2018 amb aquest acte de valentia. La temperatura ambient era de 13ºC, la mateixa que marcava l'aigua del mar, però el vent de garbí que feia a la una del migdia refrescava encara més l'ambient. «No està gaire freda, l'any vinent aniré a Rússia», feia broma un dels participants, vingut de Calonge. Aquest era el cinquè cop que hi participava.

D'altres, en canvi, era la primera vegada que se submergien en aquesta platja el primer dia de l'any. És el cas de la Flora, que admetia que la capbussada era «una il·lusió» que havia tingut des de sempre. Enguany ho va poder fer realitat aprofitant que havia vingut des de Quart amb uns amics per celebrar el Cap d'Any a Platja d'Aro. De la colla que eren, però, va ser l'única que es va banyar.

Com cada any, hi havia nedadors de totes les edats: des d'un nadó de mesos fins a una dona de 81 anys. L'Oriol, de vuit anys, va explicar que li havia agradat l'experiència però també va reconèixer que la fred l'havia portat «de pet» a la tovallola perquè «l'aigua estava congelada».



Tradició de fa dues dècades

La tradició de fer aquest primer bany de l'any a la platja de Sant Feliu de Guíxols la van començar fa més de vint anys un grup d'amics com a un acte de «valentia» i un «repte» entre ells.

Amb el pas dels anys s'ha anat convertint en un acte popular que atrau desenes de participants i també acompanyants que, amb els abrics posats, s'ho miren des de la sorra o el passeig. Venen de diferents punts de la demarcació però també d'altres punts de l'Estat i l'estranger. La banyada s'organitza des del Centre Excursionista Montclar i el Club Aquàtic Xaloc amb el suport de l'Ajuntament i és un acte gratuït.

Enguany també van posar una boia a l'aigua, a uns 25 metres de la sorra, per als menys atrevits i una segona, a uns 80 metres, per a més agosarats. Quan els banyistes van sortir de l'aigua, es van poder refer amb un brou i xocolata calenta i també coca i cava.

La novetat d'aquesta edició va ser una foto de família per immortalitzar el moment, cinc minuts abans de donar el tret de sortida.