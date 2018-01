L'«Economia en colors» gravat a Sant Feliu s'emetrà el 7 de gener

El programa Economia en Colors de TV3 que es va gravar al Teatre de Sant Feliu l'estiu passat s'emetrà el dia 7 de gener. Segons va informar Ràdio Sant Feliu, l'emissió va patir un canvi de data, ja que inicialment estava prevista per a finals del mes de desembre, tal com havia anunciat la cadena. Al loro, que no estamos tan mal dóna nom al programa que fa un homenatge a Hans Rosling, un professor i divulgador suec, mort fa uns mesos, que era conegut per la seva lluita mitjançant la visualització de dades contra les idees preconcebudes. Rodat íntegrament al teatre, el capítol està dedicat a l'estat del món.

El programa d'entreteniment està protagonitzat pel catedràtic d'Economia Xavier Sala i Martín i el periodista, Tian Riba.