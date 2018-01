Palamós celebra una nova edició de les «Patge Olimpíades» per als petits

Palamós va iniciar ahir a la tarda una nova edició de les «Patge Olimpíades», les proves dirigides als més petits per saber si podrien ser uns bons Patges Reials. L'activitat, que es va dur a terme a la plaça de l'Arbreda, es repetirà avui de deu del matí a una del migdia i de dos quarts de cinc de la tarda a dos quarts de vuit del vespre. Enguany, les olimpíades constaran de 12 proves pensades especialment per als infants i joves que vulguin viure aventures i conèixer com és la feina i el dia a dia d'un Patge Reial. Segons va informar el consistori, d'entre la dotzena de proves que hi ha previstes destaquen la d'aprendre a embolicar regals o la de saber conduir una embarcació, ja que els Reis Mags d'Orient arriben a Palamós en vaixell. Tots els nens i nenes que superin 9 de les 12 proves aconseguiran el diploma que els acredita com a patges reials. L'activitat, que és totalment gratuïta, compta també amb la col·laboració de la companyia infantil Fefe & Co amb qui els més petits podran fer el seu fanalet.