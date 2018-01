Les barques de pesca de gamba de Palamós inicien la veda de dos mesos

Les barques de pesca de la gamba de Palamós van iniciar ahir el període de veda de dos mesos.

Segons va informar ahir Ràdio Palamós, aquesta mesura s'aplica des de l'any 2013, i afecta 17 embarcacions que es quedaran amarrades al port palamosí. Com l'any passat, la veda serà seguida i no de manera alterna com s'havia realitzat els últims anys, i per tant, tornarà a feinejar el 5 de març.

A partir del 2 de febrer, la resta de les barques d'arrossegament, que no van a la gamba, també s'afegirà a la veda fins a 4 de març. Tot i això, el Patró Major de la Confraria de Pescadors de Palamós, Toni Alabat, va assegurar a la ràdio local que a la llotja palamosina hi seguirà havent peix fresc perquè hi ha la flota artesanal que segueix feinejant.

A finals de desembre també va començar la veda de la pesca del peix blau que s'allargarà fins al pròxim 22 de gener. Aquesta aturada biològica té com a objectiu afavorir la regeneració dels bancs de peix, així com afavorir el creixement dels exemplars.

Durant el període marcat per a l'aturada biològica, els pescadors també aprofiten per fer el manteniment del material i les embarcacions, que durant un mes sencer no sortiran del port on estan amarrades.