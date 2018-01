Els Reis d'Orient faran un nou recorregut a Platja d'Aro que tindrà campament

La cavalcada de Ses Majestats els Reis d'Orient a Platja d'Aro seguirà enguany un nou recorregut. Segons va informar el consistori, la comitiva reial sortirà a les sis de la tarda al carrer Juli Garreta (fins al giratori Dr. Josep Trueta), i tot seguit continuarà direcció nord per l'avinguda de S'Agaró (fins al giratori de l'Ajuntament), l'avinguda Castell d'Aro, carrer Puig S'Agoita i fins a l'església de Santa Maria. Després pel carrer Vicenç Bou fins a avinguda Castell d'Aro, per finalitzar al Palau d'Esports i Congressos, on són rebuts per l'alcalde i autoritats, i on tots els infants presents reben un obsequi. Aquest canvi es deu a l'estrena d'un campament reial que s'instal·larà als jardins del centre cívic Vicenç Bou de Platja d'Aro i on es podran fer tallers i lliurar la carta o el darrer xumet als patges.

A les vuit del vespre, la cavalcada s'iniciarà a Castell d'Aro, on Ses Majestats arribaran per l'avinguda de la Platja, travessant la plaça Poeta Sitjar, abans de continuar per la mateixa avinguda per enfilar a peu per les escales per a vianants fins a l'església de Santa Maria i finalment a la Sala Polivalent.

El seguici reial estarà format per un centenar de persones, que repartiran 600 kg de caramels sense gluten.