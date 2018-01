Begur convertirà l'aparcament de la plaça Sant Pere en un espai verd

La plaça del carrer Sant Pere de Begur, al nucli antic, deixarà de ser un aparcament de vehicles per convertir-se en un espai verd multifuncional. Segons va informar ahir el consistori, així ho preveu el projecte de reurbanització que ha decidit tirar endavant l'equip de govern de cares a aquest nou any. En aquests moments, el projecte, redactat per l'equip Jané & Font Arquitectura, es pot veure a l'Ajuntament, i segons l'alcalde, Joan Loureiro, s'executarà passat la temporada estival.

El projecte proposa eliminar el mur perimetral que hi ha actualment i salvar la diferència de cota amb diverses terrasses formades amb mur de pedra seca que connectin els diferents nivells d'accés al parc. A la part més alta, al mateix nivell del carrer Sant Pere, es crearà una terrassa, amb un paviment de peces de formigó prefabricat. A un segon nivell, es crearan dos espais verds, amb arbres i gespa, per descansar o relaxar-se. I a la part de baix i actuant de centre, un espai de jocs per a nens amb una base de sauló. Els tres nivells estaran connectats amb una graderia formada per un entarimat de fusta. Amb aquest projecte, el govern descarta el projecte inicial de fer una plaça pública al nivell del carrer Sant Pere i destinar la part coberta de la planta baixa a aparcament.