La màgia d'Orient arriba navegant en vaixell a la costa palafrugellenca

Milers de persones van omplir els carrers de Palafrugell i el passeig de Llafranc per donar la benvinguda als Reis d'Orient. Com ja és tradicional, Ses Majestats van arribar a Llafranc per mar i després de pujar a les seves espectaculars carrosses van recórrer els carrers de la Palafrugell. Aj. de Palafrugell