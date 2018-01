Begur donarà prioritat als vianants al carrer que va al port de Fornells

L'equip de govern de l'Ajuntament de Begur ha acordat, per junta, aprovar inicialment el projecte d'urbanització del carrer Francesc Sabater Mécre «Xiquet», que és el que dona accés al port de Fornells, amb un pressupost total d'execució per contracte de 315.436,53 euros.

Segons va informar el consistori, el projecte té dos objectius bàsics. Per un costat, limitar l'accés al carrer només als vehicles imprescindibles, ja siguin dels veïns del carrer o del sector, clients i serveis de l'hotel Aiguablava i necessitats del port de Fornells. Per l'altre, reurbanitzar el carrer per resoldre alguns problemes de serveis, en concret de clavegueram i d'abastament d'aigua, i millorar l'aspecte estètic del mateix amb un tractament més de vial de vianants.

El projecte d'urbanització l'ha redactat l'empresa Ingur SA de Barcelona. L'alcalde, Joan Loureiro, ja ha manifestat que té previst al llarg d'aquest nou any reunir-se amb els veïns per resoldre dubtes o donar solucions i poder adjudicar aquesta obra abans del proper estiu. Tot i això, les obres no s'executaran fins que hagi passat la temporada estival del 2018.