Crema un bloc abandonat a Sant Feliu de Guíxols

Arxiu particular

Els bombers treballant al lloc dels fets. Arxiu particular

Els bombers han donat per controlat l'incendi que s'ha declarat aquest matí en un bloc abandonat al número 6 de l'avinguda Juli Garreta de Sant Feliu de Guíxols.

Segons han informat els bombers no consta que hi hagi hagut danys personals, tot i que com a mesura de precaució s'ha evacuat de manera preventiva un bloc de set plantes adjacent al que ha cremat.

Les flames han obligat a mobilitzar quatre dotacions dels equips d'extinció.