Palamós celebra avui el concert en benefici de Càritas

Palamós viurà avui el tradicional Concert d'Any Nou en benefici de Càritas Interparroquial de la localitat a la Gorga. Segons va informar Ràdio Palamós, enguany anirà a càrrec de la Girona Banda Band, una formació simfònica creada a la ciutat de Girona l'any 2005 i que està integrada per una setantena de músics dirigits per Càndid Rodríguez. El seu repertori el formen peces de música clàssica, versions de bandes sonores i de composicions per a banda. El músic palamosí Amós Pérez en forma part, en aquest cas, amb instruments de percussió. El concert començarà a les sis de la tarda i l'entrada es fa pel sistema de taquilla inversa perquè tothom qui ho vulgui pugui fer donatius.