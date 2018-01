Sant Feliu rehabilita l'escultura dedicada a Fructuós de Gelabert

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha refet l'escultura que durant molt anys va estar ubicada al Passeig ganxó, concretament a la banda de l'extrem que finalitza a les escales del promontori del Fortim. Segons va informar Ràdio Sant Feliu, l'escultura –dedicada al pioner del cinema català Fructuós Gelabert– va ser inaugurada el 3 de juny de 1974 per l'alcalde d'aquell moment, Pere Albertí, en el marc de les edicions anuals del festival Internacional de Cinema Amateur de la Costa Brava.

A causa de la salabror, en els darrers anys l'escultura s'havia deteriorat del tot, motiu pel qual el consistori va decidir refer-la. Amb aquest objectiu, el Museu d'Història es va posar en contacte amb un dels ceramistes que la van dissenyar, Josep Vilà-Clara, que va desenvolupar una nova maqueta i va elaborar les peces de ceràmica. La part de forja va ser encarregada al guixolenc Josep Homs, que es va reunir amb els ceramistes i el museu per trobar els materials més adients per a una bona conservació del monument. Segons va remarcar la ràdio local, el consistori preveu que es podrà reinstal·lar al Passeig aviat.

Fructuós Gelabert i Badiella (Barcelona 1874 -1955) va ser un director, guionista, operador de càmera i productor cinematogràfic català. Fou, juntament amb Segundo de Chomón, el pioner del cinema més important de l'Estat espanyol i el primer a rodar pel·lícules a Catalunya.

La peça, que es pot contemplar en el seu estat original a la fotografia d'arxiu, va ser dissenyada pels ceramistes Vilà-Clara, i contenia uns plafons ceràmics realitzats al taller bisbalenc així com parts de ciment i metall. Dels mateixos ceramistes hi ha altres peces a la ciutat de Sant Feliu, com el mural de grans dimensions que es troba al pati interior de l'Ajuntament, a les escales que pugen cap a la primera planta. De la nissaga Vilà-Clara és actualment Josep Vilà-Clara, qui porta la direcció artística del taller.