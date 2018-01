Comencen les obres per reformar el port de Sant Feliu de Guíxols i integrar-lo millor al municipi

Les obres al port de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ja han començat. L'actuació té com a principal objectiu la urbanització de la zona del moll del Fortí i acostar la infraestructura als visitants, donant continuïtat al Passeig Marítim. El president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, ha explicat que l'actuació vol ressaltar la "vocació urbana" i per això es millora "la zona de passeig de l'espai portuari". El projecte està valorat en 390.000 euros i està previst que s'acabin abans de finals de juny. Entre les previstes hi ha la millora de la mobilitat i els accessos, s'ordenaran els recorreguts pel turó i es canviarà la il·luminació per una de LED. A la demarcació, Ports de la Generalitat també ha licitat millores als ports de Roses i l'Escala (Alt Empordà).

Les obres han començat a la zona del moll del Fortí en relació a les diferents activitats portuàries i turístiques juntament amb edificacions existents. Més endavant, es renovaran els paviments de la zona per diferenciar els diferents usos. L'espai tindrà més zones enjardinades i mobiliari urbà.

Aquesta actuació forma part, segons Ricard Font, d'una estratègia per eliminar "les barreres entre port, ciutat i ciutadans" i contribuir a millorar "espais ciutadans". Un fet que no és únic d'aquesta obra sinó que forma part d'una "línia estratègica", segons ha assegurat. Per aquest motiu, s'està treballant per millorar la connexió del turó del Fortí amb el museu de Salvament Marítim. En aquest turó hi haurà recorreguts marcats amb escales i espais terrassats.

Les actuacions també preveuen canviar l'enllumenat actual per un amb tecnologia LED, juntament amb la renovació de tots els serveis. A més, els Pilons del moll antic es posaran en valor com a elements històrics.

Aquestes obres formen part del Pla especial del port de Sant Feliu de Guíxols. Ports de la Generalitat ha tret a licitació obres de reparació de dos molls i un pantalà al port de Roses i el reforç del dic del port de l'Escala, entre d'altres millores previstes.