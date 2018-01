Platja d'Aro manté la inscripció en bloc de les colles de Carnaval de Sant Feliu

La rua de Carnaval de Platja d'Aro no aixecarà la polseguera de l'any passat després que l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro hagi decidit mantenir l'estructura de sempre, és a dir, permetre que totes les colles de Carnaval de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro s'hi puguin inscriure en bloc. L'any passat, la intenció de l'Ajuntament platjarenc era limitar a 13 les colles de Sant Feliu i de Santa Cristina que es podien inscriure en bloc, una situació que no tenia conseqüències pràctiques per a les cristinenques ja que eren sis, però sí per a les ganxones, que eren 21, de manera que no totes tenien garantida la presència a la rua.

La regidora de Dinamització Cultural i Turisme de Platja d'Aro, Imma Gelabert, va argumentar l'any passat aquesta decisió –que trencava un acord entre els tres municipis perquè les colles tinguessin un dret preferencial a participar a les rues dels municipis veïns– per agilitzar la rua i fer-la més variada respecte de les de Sant Feliu i Santa Cristina amb la participació de colles noves. Finalment, però, el boicot de les colles ganxones –no se n'havia inscrit cap, ni en bloc ni individualment– i l'anunci de l'Ajuntament de Sant Feliu d'aplicar també limitacions a les colles de Platja d'Aro i Santa Cristina en la seva rua va fer desistir l'Ajuntament platjarenc d'aplicar cap restricció a les colles dels municipis veïns, de manera que totes les colles de Sant Feliu van poder participar-hi. En tot cas, aleshores, Gelabert va manifestar que ja veurien què farien per aquest any. I la decisió ha estat no tocar res perquè l'edició anterior tot ja va va funcionar correctament, va manifestar ahir Gelabert.

D'aquesta manera, dilluns que ve l'Ajuntament de Castell Platja d'Aro obrirà, abans de les dues de la tarda, les inscripcions en bloc de les colles carnavalesques de Castell -Platja d'Aro i S'Agaró, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro. L'endemà, dimarts 16 de gener, serà el torn per la resta de colles d'altres municipis que hi vulguin prendre part.

La present edició del Carnaval es desenvoluparà del 3 al 14 de febrer i tindrà com a punt àlgid a Platja d'Aro la Gran Rua de Carrosses i Comparses, el dissabte 10 de febrer (a les onze del matí i a les quatre de la tarda). L'Ajuntament ha determinat un màxim de 10 colles al matí, que tindran subvenció però no optaran a premi; i 65 colles més a la tarda que tindran subvenció i, a més a més, optaran a premi.

Hi haurà quatre grans categories amb guardons per als cinc primers classificats de cadascuna: Carrossa Gran (2.475 euros en premis), Carrossa Petita (2.475 euros en premis), Comparsa (1.450 euros en premis) i Disfressa (1.450 euros en premis); i també premi únic a la millor colla debutant en el Carnaval de Platja d'Aro (250 euros). A més a més s'obtindrà una subvenció de 250 euros per carrossa, i de 3 euros per cada persona disfressada (les comparses han de ser d'un mínim de 25 components).