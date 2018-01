Un documental homenatja 'Les nenes de la Guerra' de Sant Feliu de Guíxols

Un grup de fotògrafs amateurs de Sant Feliu de Guíxols ha fet un documental sobre les vivències de dotze àvies del municipi que van patir la Guerra Civil quan eren infants. "Les nenes de la Guerra', que s'estrenarà el pròxim 14 de gener al Teatre Municipal, detalla històries "molt frapants" sobre els bombardeigs, la fam i la por que van viure aquells anys.

La directora ha explicat que són "dotze grans històries" que els han donat una lliçó d'"humilitat" i que els ha estat molt difícil resumir en seixanta minuts les dotze hores d'entrevistes a totes elles. Algunes de les protagonistes s'emocionaven en la presentació del documental que s'ha fet aquest dimecres. Actualment tenen entre 86 i 98 anys i assenyalen que els fa "molta il·lusió" haver-ho pogut explicar perquè les seves històries perdurin.

La idea va sorgir el novembre del 2016 quan una dotzena de fotògrafs amateurs de Sant Feliu de Guíxols, agrupats sota l'equip 10 Auris, van decidir que calia recuperar la memòria de la Guerra Civil de la ciutat. El seu objectiu, segons ha explicat la seva directora, Amàlia Feixas, no era destapar grans històries sinó "ensenyar emocions i sentiments de gent anònima". El resultat, finalment, ha estat "un regal" perquè han recollit "dotze grans històries" explicades des de la humilitat i senzillesa d'unes dones que van viure moments molt difícils.

Les seves protagonistes tenen entre 86 i 98 anys i han explicat la seva història a través d'entrevistes fetes durant tres mesos, de febrer a març del 2017. Feixas ha admès que el més complicat ha estat escollir el material d'entre les dotze hores que van enregistrar i plasmar-ho en seixanta minuts de documental. Entre les vivències recollides, hi ha dones que van perdre familiars al camp de batalla, germans que no han tornat a veure's fugint de la guerra o la duresa de viure separats dels pares durant mesos. No totes ho van viure a aquest municipi del Baix Empordà. També hi ha històries viscudes a Badajoz, Madrid o Barcelona, si bé la majoria són del municipi. "Són exemples del que pateixen les criatures quan hi ha una guerra, el mateix que està passant en els conflictes actuals", afirma Feixas.



La fam i la virulència de les bombes

Vuit de les dones que apareixen al documental han recordat alguns d'aquells moments en la presentació d'aquest dimecres. La Pilar Iglesias s'emocionava quan explicava un bombardeig que va viure quan tenia dotze anys mentre tornava a peu cap a casa acompanyada dels pares i germanes. En veure les avionetes de guerra –les 'zapatillas', que era com es coneixien popularment- es van estirar al terra. "Venien a bombardejar el gas de Sant Feliu (...); quan vaig veure que l'avioneta es decantava i anava ametrallant, em vaig veure morta; feien la volta i a sobre nostre sentíem les bales, xiu xiu, que passaven".

La gana que van passar també va marcar-los aquella època. La dona explica que torraven els glans per fer-ne cafè amb un plat de ferro i que menjaven fonolls, peles de pèsol i faves per complementar el tall de pa al dia i un litre d'oli al mes que donaven de racionament a la població. "Allò no era gana, era fam", rebla.

Una altra dels testimonis, la Maria Dolors Ferrer, relatava que se'n va anar de Barcelona fins a Aragó a casa d'una tia pensant-se que estaria millor. El que va succeir, però, és que va patir encara més els efectes de la guerra fins al punt que no tenien ni sabates per vestir. "Però ens en vam sortir i ara estem aquí", afegeix. Tenia 9 anys i ara en té 90. Admet que el documental li ha produït "tristesa" però també "alegria", ja que la seva història no caurà en l'oblit.

La selecció dels testimonis s'ha fet a través del boca orella. Tenien clar que havien de ser dones. Segons la directora, s'ha volgut fer un homenatge a totes aquelles dones que van haver de tirar endavant les famílies amb moltes dificultats perquè molts homes estaven al front. "No hem pogut explicar les històries de les mares, no hi hem sigut a temps, però hem pres el relleu a les filles", ha assenyalat.

Estrena el 14 de gener

El documental 'Les nenes de la Guerra' s'estrenarà el pròxim 14 de gener al Teatre Municipal Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols. L'entrada és gratuïta però cal fer una reserva a l'Oficina de Turisme. Ja hi ha més de la meitat de les localitats reservades. A banda del documental, també es mostraran dotze fotografies de les protagonistes quan eren nenes. També es projectarà tot el material enregistrat durant unes sessions que començaran el 18 de febrer al Museu d'Història a les onze del matí. Durant quatre sessions es projectaran les entrevistes íntegres de cada dona.

Posteriorment, aquest material es cedirà a l'Ajuntament i a l'Arxiu Municipal perquè es preservi se'n faci difusió.