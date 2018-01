Intervenen material espoliat amb detector de metalls prop d'Ullastret

Els Agents Rurals van intervenir el passat cap de setmana material espoliat amb detector de metalls a les proximitats del Poblat Ibèric d'Ullastret. El personal del museu del jaciment va rebre l'avís que hi havia una persona amb una actitud estranya rondant amb un aparell i van procedir immediatament a donar l'alarma.

L'home, tot i no estar dins del recinte, es trobava dins de la zona d'afectació del jaciment i se li va comissar tot el material que havia aconseguit recol·lectar. A partir d'ara s'obrirà un procés d'avaluació per tal de confeccionar l'atestat per la fiscalia. L'informe pericial dels arqueòlegs serà determinant, doncs, per poder saber de quin tipus de material es tracta, en quin estat es troba, la naturalesa de la seva composició i el valor econòmic que pugui tenir.

Aquest tipus d'actuacions, tal com va explicar el cap dels agents rurals a la demarcació, Ignasi de Dalmases, no són massa habituals a les comarques gironines. Un dels darrers casos que es van donar va ser el passat mes de setembre a la localitat d'Amer, on dos veïns van ser detinguts per espoliar jaciments protegits i vendre material arqueològic falsificat. Se'ls van intervenir centenars de peces paleontològiques.