L'àrea de Joventut de l'Ajuntament de la Bisbal reobre l'Espai Jove

L'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de la Bisbal ha reobert l'Espai Jove després que tanqués el passat més d'agost –va obrir dilluns després de solucionar qüestions administratives com la contractació de dues educadores. El centre vol seguir essent un referent per al jovent bisbalenc i treballar per continuar donant resposta a les seves inquietuds, demandes i propostes. El tret de sortida va ser dilluns al Local Social del Barri del Convent, on set joves van participar en diversos jocs i tallers. Si bé dilluns l'activitat es trasllada al local de la Talaia, de dimarts a dijous es desenvoluparà a l'emplaçament de les Escoles Velles.

Amb dues educadores dinamitzant el centre i un grapat d'activitats gratuïtes, l'Espai Jove de la Bisbal està dedicat al jovent d'entre 12 i 17 anys, de dilluns a dijous, de les cinc de la tarda a les vuit del vespre. Els divendres el centre no obrirà les seves portes, ja que les educadores es dediquen a fer dinamització de carrer amb els joves bisbalencs.

L'Espai Jove es va consolidar notòriament durant l'any passat i, durant aquest període d'inactivitat, les demandes del jovent bisbalenc han posat de manifest la necessitat i importància del centre juvenil, ha informat l'Ajuntament.