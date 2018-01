Ports inicia les obres al moll del Fortí de Sant Feliu per 390.000 euros

Ports de la Generalitat ha iniciat les obres d'urbanització del moll del Fortí, al port de Sant Feliu de Guíxols. El projecte, licitat l'estiu passat, preveu urbanitzar la zona del moll del Fortí en relació a les activitats portuàries, turístiques i edificacions existents. L'objectiu és donar continuïtat al passeig marítim, eixamplant al màxim la zona de passeig en tota la longitud del moll, reorganitzar la zona i obrir més el port als ciutadans. En aquest sentit, el president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, ha dit: «Es tracta d'una actuació en el port que té una vocació urbana, de millora de la zona de passeig per l'espai portuari que està pensada per als ciutadans de Sant Feliu i els visitants de la ciutat». Les obres iniciades aquesta setmana es preveu que finalitzaran al juny, amb un cost de 390.000 euros.

L'actuació ha començat amb les instal·lacions del serveis al moll del Fortí i la millora del cantell d'aquest moll. Els treballs continuaran amb la renovació dels paviments de la zona, que es farà en diferents tipus de paviment per diferenciar l'espai. S'incorporen zones enjardinades i la zona es dota de mobiliari urbà per tal que l'espai portuari urbanitzat quedi més integrat a la vila. Respecte a la connexió port-territori, Ricard Font ha explicat que «l'estratègia de Ports de la Generalitat és eliminar les barreres entre port, ciutat i ciutadans, donant continuïtat de la ciutat al port i del port a la ciutat, obrint el port als ciutadans».

Paral·lelament, s'està treballant amb la connexió del turó del Fortí amb el museu de Salvament Marítim. Les obres ordenaran els recorreguts del turó com a espais d'interès arqueològic, històric i paisatgístic per integrar millor el museu del Salvament Marítim. Així mateix, connectaran millor el turó al port amb espais terrassats i escales per als visitants. En aquest aspecte, Font ha remarcat que «hem d'aprofundir en la simbiosi entre port-ciutat com una línia estratègica de país».

A més, s'ha de millorar la mobilitat i els accessos. També es posaran en valor els Pilons del moll antic com a elements històrics del port. I es renovaran tots els serveis i s'instal·larà enllumenat públic amb tecnologia LED, sistema que permet l'estalvi energètic. El projecte dona compliment al que estableix el Pla especial del port de Sant Feliu de Guíxols, així com a la modificació puntual de la zona del moll del Fortí.