Nyaki Xarnach dirigeix la composició del cartell del Carnaval de Platja d'Aro

El 41è Carnaval de Platja d'Aro ja ha fet públic el seu cartell promocional, una composició realitzada sota la direcció d'art de Nyaki Xarnach, amb fotografia de Jordi Roca i amb Alexandra Cuatrecasas com a model protagonista. L'activitat es desenvoluparà del 3 al 14 de febrer de 2018 amb una vintena d'activitats amb el carrer com a escenari principal. La regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i la Federació de Colles de Carnaval mantenen l'aposta per un carnaval popular i familiar (només tres activitats són de pagament, a preus populars). La Gran Rua de Carrosses i Comparses és el dissabte 10 de febrer, amb format desdoblat: al matí desfilen una desena de colles –fora de concurs però amb subvenció– a les onze del matí, i a les quatre de la tarda amb 65 colles més –que a més a més de subvenció, opten també a premi–.

La Gran Rua reparteix gairebé més de 8.000 euros en premis, per als cinc primers classificats en cinc categories diverses: Carrossa Gran, Carrossa Petita, Comparsa, Disfressa i Colles Locals; i també guardó únic per a la millor colla debutant. Més enllà de les colles procedents de diversos punts de les comarques de Girona, també hi participen les colles dels Reis Carnestoltes de Castell-Platja d'Aro, i dels Reis dels carnavals agermanats de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, però fora de concurs. El lliurament de premis és el mateix dissabte.