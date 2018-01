El Punt d'Igualtat de Santa Cristina impulsa una escoleta per a avis i àvies

El Punt d'Igualtat de Santa Cristina d'Aro impulsa un nou projecte pioner a les comarques gironines, una escoleta d'avis i àvies. El nou projecte es concreta en un taller de set sessions que es farà des del dilluns 15 de gener fins al 26 de febrer, de les deu del matí fins al migdia al Punt d'Igualtat del municipi i estarà conduït per una professional de l'àmbit educatiu, mare i àvia, Carme Arasa. El taller està obert a avis i àvies amb nets de qualsevol edat i hi poden assistir amb o sense nets. Per finalitzar i com a cloenda del taller, s'organitzarà una activitat en cap de setmana (dissabte matí o tarda) dirigida a totes les famílies participants: avis i àvies, nets i netes (i possiblement pares i mares) podran gaudir d'una activitat en família. L'activitat es planificarà en funció de les motivacions del grup. El projecte ha estat impulsat amb l'ànim d'oferir als avis i àvies un espai on poder compartir la seva tasca, intercanviant recursos, idees, dubtes, experiències, entre d'altres.