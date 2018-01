L'hospital de Palamós mantindrà 4 setmanes els llits supletoris de la grip

L'hospital de Palamós disposarà a partir del proper dilluns de 12 llits addicionals a la seva oferta hospitalària per fer front als alts nivells d'epidèmia de grip que hi ha a tot Catalunya. Aquests llits s'ubicaran a la quarta planta i es mantindran inicialment durant quatre setmanes, és a dir, fins l'11 de febrer, han informat fonts del centre hospitalari.

Aquest augment de llits s'emmarca dins el nivell 2 d'alerta activat del Pla Operatiu davant l'increment de la demanada assistencial i que inclou també un reforç del servei d'infermeria durant la nit i també de la informació sobre recomanacions als pacients amb grip i consells sobre la prevenció de contagis.

Des del 4 de gener, l'activitat gripal a Catalunya ha entrat en fase epidèmica, ja que s'ha situat en els 248 casos per cada 100.000 habitants, i triplica els casos de la setmana anterior. Per aquesta temporada, el llindar epidèmic era de 109,4 casos per 100.000 habitants.

Els indicadors de morbiditat mostren que l'activitat gripal a Catalunya presenta un nivell que es correspon amb l'activitat epidèmica creixent d'una temporada gripal habitual.

Tot i que l'Hospital de Palamós disposi de 12 llits addicionals, els professionals sanitaris recomanen que davant dels símptomes gripals de febre i malestar general, es truqui a Sanitat Respon al telèfon 061 per tal que orienti els malalts sobre les diferents opcions.



Repòs a casa

En general, la grip es pot passar fent repòs a casa, bevent molt de líquid i també amb antitèrmics però mai antibiòtics. Si els símptomes són més greus o es forma part de la població de risc –sobretot embarassades, gent major de 65 anys i gent amb malalties cròniques– es pot acudir al mateix CAP on el servei d'atenció continuada pot atendre cada cas i derivar-ho, si cal, als serveis d'urgències de l'hospital.