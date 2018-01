Renuncia la regidora d'ERC a Sant Feliu Georgina Linares

La regidora d'ERC a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Georgina Linares, va anunciar ahir a través de les xarxes socials que renuncia al càrrec per motius personals i professionals que fan incompatible la seva tasca a la corporació. Linares va entrar a l'Ajuntament arran de les eleccions municipals del 2015 i la seva renúncia serà efectiva en el proper ple municipal. El seu relleu serà Albert Polo, segons ella mateixa va anunciar, número quatre de la llista republicana. Georgina Linares té les delegacions d'Esdeveniments de la Ciutat i de Transició Nacional. En el seu escrit en què el comiat de les tasques municipals, Linares exposa que l'any passat va ser mare, «i això per a mi ara és la màxima prioritat» i que enguany es reincorpora al seu lloc de feina com a directora de la biblioteca d'Anglès Joaquim Bauxell, dues situacions que comporten «molta dedicació i responsabilitat, per tant, no puc en aquest moment fer-ho compatible amb el compromís amb la ciutat».