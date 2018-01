Un tram del camí de ronda de Sant Antoni fa deu mesos que té el pas tancat

El vendaval que a principis del mes de març de l'any passat va afectar el centre i sud del litoral del Baix Empordà encara té conseqüències al camí de ronda de Sant Antoni a Platja d'Aro, on el tram que transcorre per sota de l'hotel San Jorge es troba tancat per seguretat. Aquella matinada del 3 al 4 de març de 2017, el fort vent –a Calonge es van registrar ratxes de fins a 69 quilòmetres per hora– va arrencar i tirar a sobre del talús i del camí de ronda un arbre gran que va malmetre aquest sector, obligant a tancar-lo al pas de vianants. Malgrat els deu mesos que han transcorregut des de l'inicident meteorològic –que també va causar danys a Sant Feliu de Guíxols, Llafranc i Palamós, entre altres localitats–, el tram segueix tancat.

Qui ha de fer la primera actuació per arreglar aquesta situació és l'hotel San Jorge ja que el pi es trobava en la seva propietat i, per aquest motiu, se'l responsabilitza del dany causat al talús. Les ganes dels responsables de l'establiment hoteler per intervenir-hi són altes, va manifestar ahir la directora Irene Elías, que vol arrencar les obres el més aviat possible perquè estiguin enllestides abans de la Setmana Santa, de manera que les obres no afectin els clients de l'hotel. Però estan pendents que el Servei Provincial de Costes a Girona doni llum verda al projecte de restauració de l'espa, el qual els hi van entregar el 22 de novembre passat.

El cap del Servei Provincial de Costes, Jordi Planella, va exposar que han de concretar alguns aspectes encara amb l'hotel sobre la seva actuació. En el mateix tram, l'organisme de l'Estat s'encarregarà de refer el camí i posar-hi les tanques. Planella va afegir que preveuen actuar a principis de febrer en un altre tram d'aquest camí de ronda –a la cala Belladona– que també va resultar danyat pel temporal d'aquell mes de març. Si bé sí que està obert, Costes ha de millorar les condicions del talús i extendre-hi més malla.

Irene Elías va comentar que, al principi, semblava que Costes s'havia de fer càrrec de l'actuació en el tram del San Jorge, però que ja amb la temporada turística en marxa els van comunicar que havia de ser l'hotel el que es fes càrrec de la intervenció de refer el talús i el mur com a responsables de causar-hi el dany arran de la caiguda del pi. Aquest novembre van entregar els projectes de restauració d'aquests elements i estan pendents de rebre el vistiplau de Costes i tenir la llicència d'obres de l'Ajuntament. La directora de l'hotel va insistir que estan molt interessats en arreglar aquest espai per imatge, per tenir un accés a la platja tranquil i perquè els vianants del camí de ronda es desvien per l'hotel en el tram tancat. I confia que amb l'inici de la nova temporada turística per Setmana Santa tot estigui llest.