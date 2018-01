Reactiven l'obra de l'accés a sa Conca des de la casa del futbolista Xavi

Els treballs per obrir un accés al talús que dona a la platja de sa Conca, a Platja d'Aro, des d'una casa que es troba a la part superior s'han reactivat. De fet, es desenvolupa paral·lelament la restauració de la part inferior del talús –perforada fa quasi un any en una obra il·legalitzable perquè es va executar en terrenys públics– i la perforació de la superior per fer aquest accés. Ara, a diferència del febrer del 2017, l'obertura del talús s'ha fet dins de la propietat privada, de manera que la promotora de l'obra, l'empresa del futbolista Xavi Hernández Galileu 136 SL, té llum verd per seguir amb la construcció d'aquest accés.

La diferència respecte del febrer de l'any passat és que en aquell moment l'accés a la platja es feia a la cota zero, és a dir, el promotor volia sortir directe de la casa que construïa al cim del talús –a l'avinguda de les Platges– a peu de sa Conca, mentre que ara ho farà a una altura d'uns set o vuit metres. Jaume Ramot, del Grup de Natura Sterna –agrupació ecologista que va donar la veu d'alerta l'any passat i va provocar la inspecció de l'Ajuntament que va derivar en l'aturada de les obres al talús–, ha explicat que estan pendents que l'Ajuntament els remeti el projecte, per veure com acaba aquest accés i quin tipus d'actuació es farà per permetre baixar a la platja. En aquest sentit, Maurici Jiménez, primer tinent d'alcalde, ha concretat que la promotora no pot executar cap tipus d'escala a la part baixa del talús perquè és una zona verda pública. La perforació interrompuda el febrer de l'any passat consistia a obrir un accés que portés des de l'aparcament de sa Conca fins a l'ascensor que baixaria directament de l'habitatge, tot dins del bloc de roca. Com ja va manifestar en aquell moment el regidor d'Urbanisme Josep Maria Solé, aquest accés i obertura dins del talús s'havia de desenvolupar dins de la propietat privada, cosa que ara sí que sembla que s'està produint, a més de la restauració de l'espai públic perforat.