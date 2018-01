L'Ajuntament de Palafrugell renova l'enllumenat del poliesportiu

L'Ajuntament de Palafrugell ha millorat l'enllumenat al Pavelló Poliesportiu de la vila. Aquesta actuació ha significat una millora de l'enllumenat amb la instal·lació d'uns focus d'última tecnologia amb molta més capacitat d'il·luminació (lux), que millorarà la visibilitat del terreny de joc i de la totalitat de la pista del Pavelló Poliesportiu. A més, la despesa quedarà reduïda a la meitat amb un estalvi anual d'aproximadament 3.000 euros, ha informat l'Ajuntament.

La instal·lació, que ha tingut lloc l'última setmana del 2017, s'ha fet en aquesta època per tal de respectar els entrenaments i els partits dels clubs i entitats esportives d'esports de sala de Palafrugell.

Segons ha explicat l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, «la millora suposarà que tant els usuaris com les entitats esportives que fan ús d'aquesta instal·lació –que és la diàriament més utilitzada del municipi–, puguin entrenar amb molta més comoditat, fent que la pista i el joc siguin molt més visibles tant per esportistes, tècnics com per al mateix públic, en una instal·lació que diàriament té una afluència mitjana d'unes 1.000 persones».