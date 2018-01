Comença la pavimentació de la plaça del Mercat de Sant Feliu

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha iniciat aquest dilluns les obres de pavimentació de la plaça del Mercat. La intervenció consisteix a substituir l'actual paviment de sauló per una nova capa de sauló compactat i una altra de sauló sòlid, barrejat amb formigó, per tal d'assolir una superfície de sorra compacta. Les obres han estat adjudicades per 45.085,81 euros (IVA inclòs).

L'actuació ha de posar fi a les problemàtiques de basses i mal accés que obstaculitzaven l'activitat de les parades. Aquesta solució ja s'ha utilitzat amb èxit a diferents indrets de Sant Feliu, com pot ser la parada de taxis.

La nova pavimentació comportarà un nou sistema de recollida d'aigua ja que la infraestructura que s'adoptarà no en permet el drenatge. També es deixaran preparades les connexions soterrades per poder endollar els equips tècnics de les activitats que es realitzin a la plaça. S'adeqüen dos dels tres accessos per a vianants a l'aparcament subterrani de la plaça per evitar-ne la inundació en els casos de pluges intenses. La durada estimada de les obres és d'aproximadament cinc setmanes. Durant la seva execució, les parades exteriors del Mercat Cobert són reubicades al passeig del Mar, davant de l'Ajuntament. També quedarà afectat el Mercat setmanal durant els diumenges 21 i 28 de gener.