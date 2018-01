Dictamen sobre el contracte «anul·lable»

La Comissió Jurídica Assessora va exposar en el seu primer dictamen sobre el contracte de Sorea a la Bisbal d'Empordà diferents elements per declarar que tenia aspectes que el feien anul·lable. Un era el fet que la pròrroga del contracte, respecte del de 1980, tenia unes modificacions que obligava a fer una nova licitació. En aquest sentit, la Comissió va exposar que prorrogar 20 anys el contracte «desnaturalitza la pròpia essència d'una pròrroga», a més que afegia nous elements com la gestió del servei de clavegueram i el finançament i execució d'obres per un import de 3,6 milions d'euros.