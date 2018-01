Un flamenc solitari a la platja de Tamariu

La usuària d'Instagram @marionavisual ha compartit en aquesta xarxa social un vídeo d'un flamenc a la platja de Tamariu, una espècie difícil de veure en aquest paratge.





Un flamenc... a Tamariu! Una publicación compartida de marionavisual (@marionavisual) el Ene 17, 2018 at 3:02 PST

Sí que és més habitual veure flamencs als Aiguamolls de l'Empordà, on aquestes aus solen aturar-se per descansar i alimentar-se durant el seu desplaçament cap a zones més càlides, on passen l'hivern. Fa uns dies, des del Parc Natural compartien aquestes imatges