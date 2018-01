Sorea segueix prestant el servei d'aigua a la Bisbal tot i l'anul·lació del contracte

L'empresa Sorea, concessionària de l'abastament d'aigua a la Bisbal d'Empordà, continua gestionant el servei malgrat que fa set mesos i mig que l'Ajuntament va declarar aquest contracte nul de ple dret i va iniciar el procés per a rescindir el contracte. A més, fa més d'un any des que la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat es va pronunciar per primera vegada sobre aquest assumpte, en què avala que en aquests contracte i conveni entre l'Ajuntament de la Bisbal i Sorea del 2009 i 2010 hi ha indicis perquè fos declarat nul –el primer pronunciament de la Comissió fou el 29 de setembre de 2016 i n'hi va haver un de segon, en el mateix sentit, el 18 de maig de 2017–.

L'alcalde del municipi, Lluís Sais (ERC), atribueix al fet que Sorea encara sigui l'empresa que realitza el servei a l'allargament dels tràmits, al fet que la interventora hagi estat fora en comissió de serveis i a la necessitat d'acabar l'estudi sobre la viabilitat d'una eventual municipalització del servei. La previsió és que durant aquest primer trimestre el consistori presenti una proposta de liquidació a la concessionària i tingui els resultats del document. Aleshores, decidiran si n'assumeixen la gestió o bé convoquen un nou concurs. Sais dona per fet, però, que l'empresa els portarà al contenciós perquè ja va presentar al·legacions quan se li va rescindir el contracte, el maig de l'any passat.

La Bisbal va rescindir el contracte amb Sorea en el ple del maig del 2017. La decisió, que va tenir el suport de tots els grups municipals, es va prendre després que la Comissió Jurídica Assessora determinés que la pròrroga del contracte –fins al 2030– i el conveni de Sorea i l'Ajuntament de la Bisbal eren nuls. Fins a dos dictàmens va fer la Comissió Jurídica Assessora, tots dos en el mateix sentit: el del setembre del 2016 i el del maig del 2017; aquest segon es va fer després que l'Ajuntament arxivés per caducitat l'expedient d'anul·lació de la pròrroga del contracte i del conveni amb Sorea, cosa que va obligar a iniciar la tramitació de nou i tornar a la Comissió Jurídica.

La conclusió de l'informe emès per la Comissió Jurídica Assessora no era vinculant però el ple es va comprometre a acceptar-ne les conclusions i actuar en conseqüència.

El motiu de tot plegat eren dos documents que l'Ajuntament (també governat per Sais) va signar els anys 2009 i 2010. Un referent a un conveni amb Sorea per dur a terme diverses obres. L'altre era la pròrroga del contracte de concessió per vint anys. L'expedient de revisió de nul·litat del contracte i del conveni amb Sorea el va iniciar el govern de l'anterior mandat –CiU i PSC– i l'ha seguit l'actual (ERC, CUP i ICV-EUiA), amb el pronunciament clau de la Comissió Jurídica Assessora que els dos documents són nuls.

La rescissió del contracte, però, ha quedat durant tot aquest temps en paper mullat perquè, a la pràctica, l'empresa ha seguit gestionant el servei d'aigües. Sais diu que es tracta d'una situació habitual i que no vulnera la legalitat. De fet, explica que quan es va declarar nul el contracte l'empresa hi va presentar al·legacions, que es van desestimar, però que el període de liquidació encara no s'ha pogut dur a terme.



1,2 milions de liquidació

L'alcalde ho atribueix als habituals retards de tramitació però també al fet que la interventora municipal (que hi ha de donar el vistiplau) ha estat fora en comissió de serveis. A més, el consistori està elaborat un estudi per determinar la viabilitat tècnica i econòmica de municipalitzar el servei.

Sais assegura que la voluntat és tenir tant la proposta de liquidació sobre la taula com el document d'estudi de municipalització del servei de subministrament d'aigua al llarg dels propers tres mesos. «Durant aquest primer trimestre presentarem la proposta i ells hauran de dir si els sembla bé o no», remarca l'alcalde, que recentment ha anunciat que no serà cap de llista a le s propers municipals.I dona per fet que l'empresa els portarà al contenciós administratiu. «Dir que no ho esperem seria negar la realitat perquè si mirem la majoria de liquidacions de contractes que hi ha hagut per declaració de nul·litat totes han acabat igual», insisteix.

Quan es va rescindir el contracte el govern municipal ja va fer públiques les xifres que preveia pagar de liquidació. En concret, s'havien previst 1,2 milions d'euros. Una quantitat que, segons van explicar, corresponien a factures de gestió i a part de les inversions que havia dut a terme Sorea però que, en cap cas, negociarien una «indemnització». Quan tot això estigui sobre la taula, decidiran quina via emprendre: crear la infraestructura per assumir el servei des de l'Ajuntament o bé convocar un nou concurs públic on la mateixa empresa podria presentar-se.