Sant Feliu convocarà el concurs de l'aparcament de la Corxera a l'abril

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va presentar ahir l'avantprojecte del futur aparcament de la Corxera, que ha de tenir capacitat per a uns 600 vehicles i que l´equip de govern vol que estigui en construcció aquest any, un cop passat l'estiu, va concretar el regidor d´Urbanisme, Josep Saballs, que va afegir que ja hi ha empreses que s´han interessat per l'obra.

L'Ajuntament preveu convocar el concurs per a la seva execució i gestió aquest mes d'abril. L'avantprojecte que té l'Ajuntament no és definitiu, però s´aproxima molt a la configuració final que tindrà.

Ara, abans del concurs, l'Ajuntament farà un procés d'informació ciutadana sobre el projecte.

El cost de la construcció de l'aparcament és d'uns nou milions i ha de constar de dues plantes soterrani, una planta baixa i ter­rat, amb la previsió a l'estructura per aixecar en el futur fins a dues plantes més.

El contracte del concurs inclourà la construcció i gestió de l'aparcament i la gestió de la zona blava i de la primera planta de l'aparcament del Mercat.