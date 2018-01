L'Ajuntament de Palamós entrega 10.000 llibres informatius del pressupost local

L'Ajuntament de Palamós ha iniciat aquesta setmana la distribució pels domicilis de la vila d'un total de 10.000 llibrets informatius (un miler més es repartirà des dels diversos serveis municipals) del pressupost municipal de 2018, seguint la línia dels editats els darrers dos anys.

Aquest document mostra de manera resumida i planera els ingressos i despeses municipals, així com les inversions previstes per a aquest any a la vila. L'objectiu d'aquesta proposta és donar a conèixer de primera mà a la ciutadania i de manera transparent com es canalitza l'administració dels recursos econòmics de la vila, així com el finançament de projectes i dels serveis.