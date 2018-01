Promouen la creació d'un Punt Violeta bisbalenc per fer front al masclisme

Amb el lema «No és no», l'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, amb el suport del Grup de Dones, vol seguir posant l'accent en la necessitat de treballar per erradicar el masclisme i les violències sexuals als espais públics d'oci. És per això que el proper dimarts, 23 de gener, s'ha convocat una reunió a les Escoles Velles de la Bisbal per constituir una comissió de treball. La trobada serà a les vuit del vespre i la convocatòria és oberta a tothom.

La reunió vol servir com a punt de partida per a la creació de l'anomenat Punt Violeta. «Seria un estand informatiu que s'instal-laria als actes d'oci bisbalenc i on s'informaria pedagògicament de com fer front a una agressió sexista i de quin protocol cal seguir en qualsevol assetjament», ha declarat la regidora d'Igualtat, Maria Roure. De totes maneres, segons ha aclarit Roure, cal tenir present que la reunió serà totalment assembleària i el full de ruta sobre la comissió és obert.

En els últims anys s'ha aconseguit posar en les agendes públiques i polítiques les violències masclistes en l'àmbit privat, però cal remarcar que aquestes també es manifesten, en múltiples formes, a l'àmbit públic, als espais d'oci o laborals. Amb la campanya es volen fer visibles i denunciar les violències que tenen lloc en els espais públics, sovint en uns contextos d'oci on la informalitat sembla justificar de forma gairebé automàtica actituds masclistes i LGTBIfòbiques.