El Rober Parroquial i Municipal de Sant Antoni celebra els 25 anys

El Rober Parroquial i Municipal de Sant Antoni de Calonge ha complert 25 anys de tasca solidària per la comunitat. Aquest dimarts, el Rober va celebrar aquesta efemèride i alhora va fer entrega de 1.600 euros a la Fundació Vilagran Maristany (VIMAR), una entitat sense ànim de lucre que treballa donant assistència a persones amb discapacitat psíquica a la comarca del Baix Empordà.

L'import entregat pel Rober correspon als ingressos obtinguts per la venta per un preu simbòlic de la roba que es posa a disposició de les persones necessitades.

La decisió de cobrar un preu simbòlic per la roba es va prendre per evitar abusos i com a mesura per garantir que la roba se l'emportin les persones que realment hi tenen interès. Aquest és el vuitè any que el Rober decideix donar els ingressos obtinguts a la Fundació VIMAR, unes donacions que al llarg d'aquests anys sumen un total de 17.500 euros.

A l'acte de donació hi van assistir l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, el vicepresident de la Fundació VIMAR, Jordi Sistach, i la responsable del Rober, Carme Fernández, a més de diversos regidors de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, les persones voluntàries que fan funcionar aquesta entitat i diverses persones que al llarg d'aquests 25 anys han col·laborat amb el Rober.

El Rober parroquial i municipal es va crear l'any 1993 amb l'objectiu d'ajudar les famílies en dificultats econòmiques i subministrar-los roba i, des de llavors, ha anat creixent i ampliant el volum de roba que gestiona. El Rober està ubicat en un local cedit per l'Ajuntament de Calonge a l'avinguda de la Unió i disposa de roba des de nadons fins a persones adultes, passant per mantes, vaixelles, jocs infantils i també 300 vestits de núvia. Aquest servei funciona gràcies a la participació de persones que de forma voluntària destinen una part del seu temps a aquesta activitat.

La Fundació (VIMAR) és una fundació privada sense ànim de lucre constituïda l'any 1999.