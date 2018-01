Detenen tres dones a Palafrugell per fer ruta per supermercats i negocis robant

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres dones de Palafrugell que es dedicaven a fer ruta per supermercats de la zona i robar-hi productes. Aprofitant que ningú les veia, s'amagaven entre la roba allò que agafaven dels lineals i sortien de l'establiment. Quan la policia les va enxampar, ja havien arreplegat un botí valorat en gairebé 700 euros, sobretot, de supermercats i botigues de Palamós. Entre d'altres, les lladres s'havien endut embotits, productes de neteja, conserves, peces de roba i perfums. Però també barres de pa i, fins i tot, un lot complet d'ampolles d'aigua de litre i mig. Les tres dones hauran de declarar ara davant del jutge per un delicte de furt.

Els robatoris, i la posterior detenció, van tenir lloc aquest dijous. A quarts de nou del vespre, els Mossos d'Esquadra van rebre una trucada alertant-los que una dona estava robant diversos productes d'un supermercat de Palafrugell. Pensant-se que ningú la veia, se'ls anava entaforant i amagant entre la roba.

Quan els Mossos van arribar a lloc, ja portava uns 30 euros en productes del local al damunt. La patrulla va arrestar la lladre i va comprovar que no actuava sola. De fet, a l'aparcament del supermercat hi havia dues dones més que l'estaven esperant dins un cotxe. Els Mossos van veure com a dins del vehicle hi havia amuntegats tot de productes, el valor dels quals pujava a 688,80 euros.

Les tres dones, que tenen entre 23 i 41 anys, els havien robat de diferents supermercats i botigues. Sobretot de Palamós, on havien fet ruta per llocs com el Mercadona, l'Aldi, el Clarel i algunes perfumeries. Les lladres, que són romaneses i viuen a Palafrugell, s'havien endut embotits, conserves, productes de neteja, confitures, patates fregides o colònies, entre d'altres. Fins i tot, havien arreplegat peces de roba, barres de pa o un lot sencer d'ampolles d'aigua de litre i mig sense que les descobrissin.

Els Mossos d'Esquadra les van detenir per un delicte de furt. Posteriorment, però, se'ls va deixar la detenció sense efecte en espera que el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà els prengui declaració.