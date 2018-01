Dos operaris resulten ferits greus després que una frontissa els caigués a sobre a Sant Feliu de Guíxols

Dos operaris que estaven treballant en l'enllumenat del Carrer Girona de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) es troben ingressats en estat greu, després que la frontissa d'una casa antiga els caigués a sobre. El succés va passar aquest divendres pels volts de les tres de la tarda i va obligar a tallar la circulació de carrer en els dos sentits de la marxa, ja que parts de la frontissa van quedar a sobre la calçada. De seguida es van activar els serveis d'emergència que van atendre els dos afectats que van ser traslladats un a l'hospital de Palamós, i l'altre a l'hospital Josep Trueta de Girona en estat greu. A aquest últim, se'l va portar després a una mútua on va ser operat. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas.

D'altra banda a Palafrugell un altre treballador va quedar ferit greu al caure d'uns quinze metres des del sostre del Pavelló d'Esports Municipal. L'home estava collant uns extractors en previsió de fortes ventades previstes per aquest cap de setmana, quan la claraboia va cedir. Inicialment un company el va poder agafar per un peu, però al final l'home, que no anava lligat ni portava casc, va acabar caient. Els serveis d'emergència es van activar de seguida i el van traslladar a l'hospital Trueta on va ingressar en estat greu.

En el dos casos la policia va avisar a Inspecció de Treball.