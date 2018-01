Una sentència obliga CaixaBank a retornar interessos «il·legals» cobrats per una hipoteca

L´Audiència de Girona ha dictat una sentència pionera a la demarcació que obliga CaixaBank a retornar els interessos «il·legals» que l´entitat va cobrar per una hipoteca a un matrimoni de la Bisbal d´Empordà. Els jutges consideren que l´Índex de Referència en Préstecs Hipotecaris (IRPH) que aplicava CaixaBank des de 2013 era «abusiu» i detalla que els interessos haurien d´haver estat els que marcava un altre índex, que de mitjana estava entre un 1 i un 2% més baix.

Això, a la pràctica, suposa que l´entitat financera ha de retornar al voltant d´uns 5.000 euros, en una hipoteca mitjana d´uns 150.000, si s´ha fet en referència a l´IRPH. L´advocat que ha tirat endavant la demanda, Marc Prat, explica que a la demarcació hi ha moltes hipoteques de l´antiga Caixa de Girona –absorbida per CaixaBank– que es van fer en relació a aquest índex i, per tant, «obre la porta perquè molta gent pugui reclamar». El de la Bisbal és el cinquè cas en tot l´Estat, després dels de Burgos, Lleó, Oviedo i Barcelona.

CaixaBank haurà de retornar els interessos que ha cobrat des de 2013 a un matrimoni bisbalenc per una hipoteca, perquè són «il·legals». Així ho dictamina una sentència de l´Audiència de Girona, que considera que l´entitat financera hauria d´haver aplicat l´IRPH d´entitats, ja que era l´únic índex variable que se seguia calculant. Per contra, CaixaBank va decidir mantenir l´IRPH Caixes, que és fix. Això significa que durant quatre anys el banc ha cobrat entre un 1 i un 2% més de mitjana del que tocaria.

Marc Prat, advocat d´APG Advocats, explica que la interpretació que feia CaixaBank era «partidista» i que «no s´ajustava a la llei». «Els clients van signar una hipoteca amb un interès variable i el banc els va aplicar un de fix a partir de 2013», argumenta.

Ara l´entitat haurà de retornar el diferencial, o sigui el que ha cobrat de més durant aquests quatre anys quan l´IRPH Caixes va deixar de ser variable. Això vol dir que en una hipoteca mitjana d´uns 150.000 euros, el client recuperarà uns 5.000 euros.

A més, Prat destaca que la sentència també obliga CaixaBank a aplicar a partir d´ara l´IRPH d´entitats, que ara mateix està a l´1,9%, dos punts per sota del que pagaven fins ara. «És cert que en ser variable pot pujar, però en els últims quatre anys ha estat sempre per sota del que CaixaBank cobrava», ressalta.