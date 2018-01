L'Ajuntament bisbalenc insisteix que l'aigua de boca no està contaminada

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha emès un missatge de tranquil·litat a la ciutadania per garantir la potabilitat de l'aigua que surt de l'aixeta. La corporació ha decidit emetre aquesta informació, segons exposa en el comunicat penjat al web municipal, perquè darrerament hi havia gent que alertava sobre l'estat de l'aigua a la ciutat, posant en dubte la qualitat de l'aigua de boca que arriba a les llars bisbalenques.

La corporació s'ha mostrat categòrica sobre la potabilitat de l'aigua: «Totes les analítiques realitzades a l'aigua de xarxa compleixen amb la normativa vigent (Reial Decret 140/2003), i per tant l'aigua que surt per les aixetes de la xarxa de distribució municipal és potable». A l'analítica del desembre es va detectar en la mostra d'aigua recollida al pou que un herbicida, el carbendazim, superava el llindar legal. En l'analítica de l'aigua de boca, aquest excés no existeix, ja que l'aigua dels pous és sotmesa al sistema de filtres de carbó actiu, que «elimina tots els plaguicides que pogués haver-hi a l'aigua captada als pous».